CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIOGGIA Entro fine anno, saranno indetti gli appalti per la realizzazione di due rotatorie, rispettivamente a Valli e Ca' Lino. Lo ha annunciato l'ingegnere dell'Anas Umberto Vassallo, nel corso di una riunione della commissione dei Lavori pubblici dedicata ai lavori per la messa in sicurezza della Romea. Il progetto per quella di Valli, completato in ogni dettaglio, è già stato inviato al Ministero dell'ambiente per l'approvazione definitiva. Per le due opere, risultano già stanziati 2 milioni 300 mila. Salvo intoppi, i lavori dovrebbero...