LA RASSEGNA

Presentata la sesta edizione di Laguna Sud il cinema fuori dal Palazzo, evento ideato e diretto dal regista Andrea Segre e dal critico Giorgio Gosetti, in collaborazione con le Giornate degli Autori, in attesa della Mostra di Venezia. L'organizzazione è curata dal Comune, dalla Pro loco, dalla Fondazione clodiense e da ZaLab. Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra in piena sintonia con Segre, confida nel pieno successo della manifeestazione, nonostante il Covid. «Per assistere alle proiezioni ha detto dovranno essere rispettate tutte le precauzioni». Il programma prevede la presentazione di film, libri e di sei cortometraggi dedicati all'«acqua sotto i piedi», girati in questi giorni da altrettanti giovani. Saranno proiettati alle 21 del 28 agosto, nel chiostro dell'Isola di san Domenico (in caso di maltempo, all'auditorium). La giuria è composta dal finalista del premio Campiello Sandro Frizziero, dal regista Claudio Cupellini e dall'attore Giuseppe Battiston. Il corto vincitore sarà riproposto al Lido, nell'ambito delle Giornate degli autori. Il primo film in programma è Il grande passo, per la regia di Antonio Padovan con: Stefano Fresi; Giuseppe Battiston; Flavio Bucci; Francesco Roder e Camilla Filippi. Sarà proiettato giovedì 27, alle 20,30, all'auditorium; alle 21 a San Domenico. Venerdì, sarà la volta della presentazione del libro Sommersione di Sandro Frizziero. Sabato, alle 19, a Palazzo Grassi Aneddoti, memorie ed altri sollazzi con Andrea Segre, Giuseppe Battiston, Massimo Fabris. Alle 20,30 all'auditorium (alle 21 a San Domenico), il film Corpus Christi del polacco Jan Komasa. Domenica 30, il documentario su Marghera Il pianeta in mare di Andrea Segre, fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Roberto Perini

