CHIOGGIA

Si chiamano Bruno Viale e Antonio Garbin, di 80 e 81 anni, gli ultimi due morti chioggiotti con il Coronavirus. Sono entrambi deceduti ieri, il primo a Chioggia, il secondo a Dolo, e portano a cinque il totale delle vittime chioggiotte dell'epidemia. Domenica era morta anche Danila Voltolina, 91enne, il 18 marzo Delfino Arcolin, 88 anni, e l'8 marzo il 68enne Fiorello Bertaggia. Il totale dei casi positivi, ricoverati o in quarantena fiduciaria, è ora di 69. Viale viveva a Ca' Bianca, come Domenico Stevanin, il cavarzerano 86enne che frequentava la frazione di Chioggia e, a sua volta, deceduto il 17 marzo. Garbin, invece, veniva da Valli, la frazione che, nel territorio comunale, piange il più alto numero di morti e, probabilmente, di contagiati. Almeno tale era il dato prima del brusco incremento del fine settimana.

Garbin viveva da solo, dopo la morte, anni fa, della madre. In gioventù aveva fatto l'operaio a Marghera ed è parente di almeno un altro dei ricoverati di Valli. Era stato ricoverato il 16 marzo ed è morto, quindi, in meno di una settimana. Di Danila Voltolina si conosce, invece, la bontà d'animo, testimoniata da molti messaggi di condoglianze e il grande affetto per la nipote Maria che aveva cresciuto come una figlia. Continua, intanto, la lotta quotidiana contro il virus, ora improntata alla consegna delle mascherine protettive fornite dalla Regione. A Chioggia ne sono arrivate, finora, 12.050 e i primi ad esserne stati forniti, domenica pomeriggio, sono stati proprio gli abitanti di Valli, ieri gli abitanti di Cavanella d'Adige e Cavana, a seguire le altre frazioni e il centro storico. La consegna, casa per casa, viene effettuata dalla Protezione civile e altre associazioni di volontariato. «Ogni famiglia spiega l'assessore alla Protezione civile, Genny Cavazzana sta ricevendo nella cassetta delle lettere una busta contenente due mascherine. Sono utilizzabili per chi, della famiglia, fa spostamenti necessari e inderogabili. Non sono presidi medici: mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo restano l'obbligo della distanza minima tra le persone; sono strettamente personali e non è consentito un utilizzo promiscuo, neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare; non sono lavabili». Due mascherine a famiglia, consegnate a casa dalla Protezione civile, anche per gli abitanti di Cavarzere, dove ne sono arrivate, in tutto, 3.600 distribuite a cominciare dalla frazioni. «Abbiamo cominciato da Rottanova e Boscochiaro dice il sindaco Henri Tommasi Entro martedì contiamo che restino da coprire solo il centro e Villaggio Busonera». A Cona, unico comune della provincia finora esente da contagi, 800 mascherine, consegnate a partire dagli anziani. Un dubbio riguarda, però, le modalità di consegna di questi presidi protettivi. Gli schermi, infatti, arrivano in confezioni da 50 pezzi che devono essere aperte e smistate nei sacchetti da due che vengono poi consegnati alle famiglie. L'operazione viene svolta, assicurano a Chioggia e Cavarzere, da personale con mascherine e guanti, opportunamente distanziato. Ma si tratta di un lavoro che, sui 2 milioni di schermi annunciati dalla Regione si ripeterà, in tutti i comuni veneti, un milione di volte e, secondo qualcuno, sarebbe necessario che venisse indossata anche una tuta monouso e che gli addetti fossero, prima, sottoposti a tampone.

Diego Degan

