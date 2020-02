CHIOGGIA

«Adesso è tutto finito, signora Giuseppina. Finito per davvero». Il ministro Federico D'Incà lo ha voluto dire personalmente alla 92enne Giuseppina Boscolo che, finalmente, potrà vivere serenamente gli anni che le restano nella sua casa di riva Lusenzo. Sua per davvero, perché, fino a ieri, non lo era stata, come non erano state dei loro veri proprietari altre 200 (e forse più) case costruite a partire dal 1920 dagli abitanti della zona, in virtù di un patto con lo Stato mantenuto solo cento anni dopo.

SIMBOLO

Giuseppina Boscolo, 92enne e inferma in quella casa minacciata dall'acqua alta e dalle cartelle esattoriali, era uno dei simboli dell'ingiustizia subita da questa gente, alla quale ha posto fine la legge approvata giovedì al Senato, all'unanimità. Il ministro D'Incà è stato uno dei sostenitori del progetto di legge e aveva svolto una parte importante bloccando la cartelle esattoriali che stavano colpendo, per pretesi canoni arretrati, gli abitanti di riva Lusenzo, cartelle che ora potranno essere definitivamente annullate perché quei terreni verranno trasferiti dal demanio al Comune di Chioggia, il quale poi li venderà ai residenti interessati. Ieri il ministro ha voluto conoscere direttamente i luoghi e le persone con cui aveva avuto contatti: dall'indifesa Giuseppina al combattivo Eros Tiozzo, destinatario di cartelle per 246mila euro, le più alte tra quelle recapitate, che mettevano tutti i suoi beni a rischio di pignoramento. D'Incà si è fermato anche a parlare con i pescatori, i negozianti, gli artigiani che riparavano barche, motori e reti, su questa riva che vive di pesca e commercio locale, raccogliendo ringraziamenti e richieste. Non è mancato qualcuno che ha raccomandato al sindaco di asfaltare le strade, perché i grandi problemi contano, ma conta anche la qualità della vita quotidiana. E il sindaco Alessandro Ferro ha risposto: «Lo stiamo facendo. Dateci il tempo di finire». Ma dai residenti di riva Lusenzo che, insieme agli amministratori locali, alle forze dell'ordine, ai rappresentanti dell'Associazione marinai d'Italia, avevano accolto il ministro, è arrivato anche un unanime grazie per averci ridato fiducia nella politica. É stato questo, infatti, il tema su cui ha ruotato la vicenda del Lusenzo negli ultimi cinque mesi: la capacità delle forze politiche di fare squadra. E anche se qualche sbavatura nei tempi previsti e promessi, c'è stata, il risultato, alla fine, è arrivato. Anche se, va detto, non è stato questo l'unico tentativo di risolvere la secolare vicenda. «Con il Governo Monti - ricorda il vicesindaco Marco Veronese - il M5s votò contro una norma simile alla legge appena approvata. Allora, però, la norma conteneva un articolo che permetteva di sanare, magari altrove, anche gli abusi, e qui abusi non ce ne sono: questa legge non è una sanatoria, ma il riconoscimento di un diritto».

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

