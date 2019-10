Chimica, il Premio Nobel a chi ci permette di ricaricare tablet e smartphone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Se oggi possiamo utilizzare a lungo lo smartphone, ricaricare il pc e usare le auto elettriche, il merito è dei tre Nobel per la Chimica 2019: John B. Goodenough (97 anni) dell'Università di Chicago, M. Stanley Whittingham (78) della Binghamton University e Akira Yoshino (71) della Meijo University sono stati gli autori della rivoluzione che ha reso il mondo ricaricabile. In una staffetta partita negli anni 70, in piena crisi petrolifera, sono riusciti a trovare la strada per mettere a punto batterie ricaricabili ad alta efficienza, come...