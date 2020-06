LA TENDENZA

Che lo spettacolo cinematografico abbia inizio, ma all'aperto, inaugurando l'estate 2020 sulla scia del fascino del drive-in. Se la fase 2 del cinema si affiderà alla visione delle pellicole all'aria aperta, assicurando il distanziamento sociale nelle fresche sere d'estate, lo stile fa un salto indietro nel tempo catapultando il nostro guardaroba dritto dritto negli anni Cinquanta.

Un decennio fissato con i suoi riti e i suoi miti, immancabile sosta serale al drive-in compresa, nella pellicola Grease- Brillantina, il film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser, e interpretato dall'inossidabile coppia John Travolta e Olivia Newton-John. Uno spaccato dei Cinquanta, divenuto un cult per più generazioni, palcoscenico ideale per calarsi nei look pin-up o rockabilly a seconda della personalità. «Grease è un fenomeno iconico della cultura pop che funziona per ogni generazione», dichiara Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti per la piattaforma HBO Max, che recentemente ha annunciato Grease: Rydell High la serie televisiva spin-off del film del 1978.

«Il cinema è una fonte di ispirazione inesauribile per la moda» racconta la stilista romana Francesca Liberatore, appassionata delle pellicole di Federico Fellini come dei western di Sergio Leone, che per l'autunno-inverno 2020/21 ha portato la sua moda dentro al cinema Odeon di Milano, con un evento nell'evento, in un mondo in cui non esiste più confine tra rappresentazione e reale. «È stimolante l'idea del cinema all'aperto stile drive-in continua la designer - ha il sapore dell'energia contagiosa dei Cinquanta, lo spirito della rinascita condito dal vezzo di stile di gonnelloni larghi, fiocchi tra i capelli ma anche la t-shirt basica del quotidiano».

FASCINO

Se è vero allora che quest'estate torneremo al cinema, dal Sunset Drive-In di Roma al Bovisa di Milano, tra schermi giganti e posti auto scoperti, la moda non resta a guardare e rispolvera il fascino vintage di gonne a ruota, colori zuccherosi, fantasie a pois e quadrettati Vichy. Le tinte pallide, dal giallo pastello sfoggiato dalla bionda Sandy, alias Olivia Newton-John, al rosa confetto, si attestano tra le nuance più desiderate di stagione, conferendo un'allure bon ton a gonne e abiti dai volumi a ruota.

Simbolo di grande ottimismo e rilancio economico all'indomani della guerra, la linea a corolla tenuta a battesimo da Christian Dior nel'47, si mostra frivola e vezzosa sulle passerelle dell'estate 2020. A stampa di fiori e farfalle secondo Prada, da provare con sneakers e sandali raso terra dallo stile rilassato. Toni pastello, rosa in primis, cui si affida Philosophy by Lorenzo Serafini per raccontare attraverso l'abito le sfumature di carattere e colore, dell'animo femminile.

NOSTALGICHE

A dare filo da torcere ai volumi a ruota, ci pensano oggi come allora, le linee a matita. Ed ecco che da Miu Miu si fanno strada gonne tubino in vernice e raso di seta stampata che lasciano scoperta la caviglia. Nostalgiche del cinema all'aperto di una volta, siete avvisate: aguzzate la vista dalle vostre lenti cat-eye, forma allungata e sguardo felino che occhieggia dalla passerella Blumarine. Rispolverate le fantasie a pois o quadretti, non più e non soltanto per pic-nic nei prati e giornate in spiaggia. Un segno artistico quello del puntino riproposto da Jeremy Scott per Moschino celebrando lo stile pittorico di Picasso. Sulle tracce degli anni Cinquanta, esce allo scoperto il quadrettato Vichy, tra camicie da annodare in vita, abiti chemisier e mini dress dal taglio retro per Luisa Spagnoli. Rivista in salsa preppy, la fantasia a piccoli quadretti si tinge di rosso, bianco e blu da Michael Kors.

Se sono le hit rock n' roll che suonano nelle vostre orecchie, mai dimenticare una delle combinazoni vincenti della moda anni Cinquanta: jeans con risvolto, t-shirt bianca e giacca biker. Vi basti sapere che il giubotto di pelle nera e i pantaloni attillati indossati da Olivia Newton-John nel finale di Grease, lo scorso anno sono stati battuti all'asta per circa 366 mila euro. Un affare da collezionisti con il fiuto per lo stile fifties, destinato a tornare attuale, complice il maxi schermo di un drive-in fuori città.

Silvia Cutuli

