Chiara Dynys e l'infanzia della Beirut dilaniata

È stata prorogata per il grande successo di pubblico e critica Sabra Beauty Everywhere, la mostra dell'artista mantovana Chiara Dynys, curata da Gabriella Belli e ospitata nella Sala delle Quattro Porte del Museo Correr di Venezia fino al 12 gennaio 2020. A disposizione del pubblico circa due mesi in più per visitare l'esposizione che presenta con forza e delicatezza il racconto di un'infanzia che resiste, senza perdere incanto e ingenuità, persino laddove la vita sembra riservare solo pericolo e miseria. Risultato inedito di un lavoro...