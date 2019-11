CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Chi vorrebbe un conclave di maggioranza, chi un nuovo contratto e chi un'agenda. Il giorno dopo il video con il braccio di Beppe Grillo sulle spalle di Luigi Di Maio, tutti promettono - senza crederci troppo - che il governo possa arrivare a fine legislatura. Eppure su nessuno degli argomenti che vedono Pd e M5S su fronti opposti, dalla giustizia, alla legge elettorale e allo ius culturae, dalla riforma fiscale a quella del fondo salva stati, passando per elezioni regionali, ex Ilva e Alitalia, si è fatto un passo in avanti.La sensazione è...