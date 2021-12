«Chi vive nel sogno è un essere superiore, chi vive nella realtà, uno schiavo infelice. Dante fu certamente il maggior poeta del sogno della vita, del sonno e della morte». È Arturo Martini a raccontare il Dante trevigiano, poeta e uomo che nella Marca trovò sempre ascolto e protezione.

Non a caso la città, dove la memoria dantesca si respira tra i muri, nelle chiese e nei luoghi, chiude le celebrazioni per i settecento anni dalla morte del poeta con un Viaggio Dantesco al Museo Bailo (e alla Pinacoteca di Oderzo) che espone le opere di Martiri, Tono Zancanaro, Romano Abate e Go Nagai. Non solo: il viaggio diventa anche la scoperta di opere e collezioni che il Museo ha celato per secoli e che ritrovano luce. Raffinate edizioni della Commedia, ritratti di Dante e incunaboli che si assommano ai capolavori prestati dalla Fondazione Oderzo Cultura, che condivide in progetto comune la mostra. Il progetto è parte del nuovo corso voluto da Fabrizio Malachin, direttore generale del settore musei e biblioteche, frutto di un progetto di concreta collaborazione con gli spazi espositivi della provincia. Nello specifico Oderzo, che grazie alla curatrice Paola Bonifacio ha potuto dialogare con il Bailo nella costruzione di un itinerario dantesco.

Arturo Martini dunque: A Treviso, nell'Inferno, le sue lunari illustrazioni si confrontano con il segno ampio e denso della chine di Tono Zancanaro. A fare da ponte tra le due visioni è il giapponese Go Nagai, con una selezione di lavori dalla sua sorprendente Divina Commedia, figlia di un Oriente moderno e animato, che ha attinto alle fonti romantiche dell'Ottocento europeo.

LUCIFERO

La scultura infernale di Romano Abate irrompe nella Commedia: Lucifero, monco ed eruttante anime, angelo ribelle per eccellenza fatto di legno, buio e mistero, giace così conficcato a terra con le ali spezzate. Comincia così il viaggio a gironi che porterà il visitatore al Purgatorio e infine al Paradiso effigiato dai quattro autori. E se a Treviso la ritrascrizione visiva del Poema da parte di Martini si confronta con quella di altri importanti interpreti del Novecento, a Oderzo, nella Pinacoteca intitolatagli, si rileggerà il percorso permanente dantesco in dialogo con la grande, immersiva ed emozionante animazione multimediale dantesca tratta dai suoi lavori degli Anni Trenta e Quaranta sottolineati dalla musica del pianista Maurizio Baglini.

UN PERCORSO

Il secondo polo trevigiano del Viaggio Dantesco è dedicato a Dante e Treviso con la preziosa selezione di opere dantesche, tesori, per la gran parte, della Biblioteca e del Museo Civico, ma anche proveniente da privati collezionisti: manoscritti, edizioni antiche, disegni e fotografie, opere su tela che accompagneranno il visitatore in un percorso costruito sulle testimonianze più significative del poeta a Treviso. Tra i tesori in mostra, la celebre Commedia trecentesca appartenuta al canonico Giovanni Battista Rossi, capolavoro della miniatura; quella, di piccolo formato in bella scrittura umanistica, frammentaria, di mano dell'erudito pistoiese Tommaso Baldinotti, e una copia quattrocentesca del Commento di Jacopo della Lana, il più antico chiosatore dell'intero poema. Infine, ampio spazio verrà dedicato ai documenti che richiamano le celebrazioni cittadine del 1865 e 1921, con i disegni proveniente dall'album di Luigi Borro per la stele commemorativa al Ponte Dante. Provengono da collezione privata, infine, le raffinate incisioni settecentesche della Divina Commedia. Treviso sarà l'ultima città a chiudere le celebrazioni dantesche e la prima ad aprire con il bicentenario canoviano. La cultura come snodo, e come auspicio turistico: oltre a Treviso Viaggio Dantesco, anche Paris Bordon 1500-1571, Canova e il Romanticismo, l'apertura della nuova Galleria del Novecento con un inedito Omaggio a Gino Rossi per condurre all'apertura del raddoppiato Grande Bailo: ecco il grande cartellone dell'arte a Treviso per la fine del 2021 e il 2022, tutta proiettata all'inaugurazione del raddoppio del Museo novecentesco previsto per il 20 maggio 2022.

Elena Filini

