CHI TIENE APERTO

VENEZIA Anche se un terzo degli hotel a Venezia non ha mai aperto i battenti dopo Carnevale, c'è chi - fin da quando il Governo ha dato la possibilità di farlo - ha riaperto le sue camere. È il caso del Bonvecchiati che, pur tenendo chiusa la sede storica con la terrazza ristorante in bacino Orseolo, ha in attività il Bonvecchiati Palace, da cui si entra in calle dei Fabbri. Si tratta di 76 camere, non di bruscolini, che in questi giorni sono tutte occupate in occasione del Redentore, anche se non ci saranno i fuochi. «Abbiamo aperto in forma ridotta come la maggior parte dei grandi alberghi veneziani - spiega Eligio Paties, titolare del ristorante Do Forni e uno dei due soci del Bonvecchiati - Sono 76 camere, e tra l'altro siamo stati fra i primi a riaprire, proprio per dare l'esempio di una città che lavora e una città accogliente e che funziona. Come sta andando in questi giorni? Va a giornate - prosegue - venerdì e sabato siamo al completo, ma domenica la gente parte. Nei weekend si lavora, ma con prezzi molto ridotti, anche del 50 per cento, ma diamo un segno che la città è aperta, così come avevo fatto con il ristorante Do Forni».

Il Bonvecchiati (sede storica e Palace) è uno dei cinque maggiori hotel di Venezia, con 193 camere complessive.

Anche per il St. Regis, che nei giorni scorsi aveva annunciato l'ipotesi di chiusura per un anno da agosto, per la mancanza di prenotazioni, ci sono delle trattative in corso.

I sindacati, a livello congiunto, hanno annunciato che «sono emerse strategie condivise finalizzate alla tutela dell'occupazione e si è discusso di strumenti finalizzati al sostegno del reddito».

Quindi un ulteriore incontro con la proprietà è previsto per martedì prossimo.

«La politica deve incentivare e sostenere chi fa degli sforzi per tenere aperto - spiega Monica Zambon, Cgil - perchè diventa un traino per tutta l'economia. Il rischio è che chi può chiuda beneficiando degli ammortizzatori sociali, ma si innesca un meccanismo difficile da contrastare. Per questo andrebbe pensato un sistema premiante per chi cerca di tenere aperto favorendo ulteriore domanda».

