Cheney senza ombre il vice al comando

Un uomo si staglia nell'ombra, la luce filtra dalla porta aperta: la sagoma imponente di Christian Bale-Dick Cheney occupa l'intera soglia della Stanza Ovale. «Temete l'uomo silenzio: mentre gli altri parlano, lui osserva; mentre gli altri agiscono, lui progetta; e quando gli altri finalmente riposano, lui colpisce». Si racchiude in queste poche righe, lanciate dal regista Adam McKay come una didascalia, l'anima profonda di un astuto burattinaio deciso ad entrare nella stanza dei bottoni per guidare i destini del mondo. Ottenendo per sè e...