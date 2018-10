Chef veneti sul podio del gusto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PREMIDue ragazzi veneti, lei di Verona (ma cucina a Venezia, in mezzo alla Laguna, nel silenzio dell'isola di Mazzorbo) e lui di Este (Pd), salgono sul palco, a Firenze, sotto i riflettori dei premiati dall'edizione 2019 della Guida dei ristoranti e dei vini dell'Espresso. Lei - Chiara Pavan, veronese, 33 anni -, come Miglior cuoca dell'anno: «Non me l'aspettavo, condivido questo traguardo con Francesco Brutto, la mia squadra e la proprietà. Questo premio rappresenta la forza del lavoro femminile e sono orgogliosa di averlo ricevuto. Ho...