Checco Zalone, le risate ricominciano dall'Africa

L'EVENTOC'è il titolo definitivo, Tolo Tolo, le riprese sono appena cominciate in Kenya tra Watamu e Malindi, ed è stata fissata la data di uscita, sempre con Medusa: 25 dicembre, si salvi chi può. Checco Zalone, il comico dei record, è pronto a travolgere ancora una volta il botteghino con la sua nuova commedia che promette sfracelli. Impossibile da misurare, ma è sicuramente grandissima, l'attesa del pubblico: in dieci anni, tradotto in incassi, l'adesione popolare nei confronti di Checco ha fruttato la cifra mostruosa di 175 milioni di...