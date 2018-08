CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Che la VR, sigla con la quale si identifica la Virtual Reality, fosse un possibile oggetto delle meraviglie lo si era capito già l'anno scorso, nell'esordio alla Mostra del Cinema, nel suo contesto distaccato al Lazzaretto Vecchio. E difatti fu un successo notevole per interesse, curiosità, qualità delle opere. Così è evidente che un anno dopo la Biennale abbia deciso di amplificarne l'eco (40 film, di cui 30 in concorso: grande è l'attesa), rompendo anche ogni indugio nell'allargare la sua stessa funzione di produttrice, come avviene...