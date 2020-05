Che la situazione attuale sia non facile da gestire è sotto gli occhi di tutti. Ma è altrettanto vero che al governo di un Paese come il nostro, tra i Paesi fondatori dell'Unione Europea e seconda potenza manifatturiera in Europa, è richiesto di saper affrontare non solo ordinaria amministrazione, ma anche straordinaria emergenza come quella che stiamo vivendo. Lo deve saper fare e lo deve fare. Il governo giallorosso purtroppo sta manifestando tutta la propria inadeguatezza. Al voto del DEF (documento di economia e finanza), che costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, manca una parte fondamentale: le misure per la ripresa. D'altronde è ormai chiaro a tutti che Conte non ha assolutamente idea di come far ripartire il sistema Paese. Le misure adottate, o in procinto di essere adottate per l'emergenza, non ci soddisfano: la cassa integrazione finora l'hanno ricevuta pochissimi lavoratori, e quei pochi perché anticipata dai datori di lavoro; il bonus 600 euro, già insufficiente, finora è stato negato a molti. Sono 2 mesi che chiediamo a Conte di immettere liquidità immediatamente anche nelle casse delle imprese, ma il governo finora ha concesso solo delle garanzie per prestiti a favore delle aziende, prestiti di fatto bloccati da norme burocratiche. E le aziende non hanno bisogno di indebitarsi, ma di ricevere soldi a fondo perduto! Intanto il tessuto economico del Paese è allo stremo, mentre il mondo del lavoro sta subendo un cambiamento radicale che bisogna intercettare. Serve maggior flessibilità con l'abrogazione del decreto dignità e con i voucher. Non si può continuare a parlare di reddito di cittadinanza, senza tra l'altro impiegarne i percettori in lavori socialmente utili o in agricoltura! Non si può in aggiunta parlare di reddito di emergenza per i lavoratori in nero: perché chi lavora in regola e chi fa impresa con i rischi connessi non può accettare di ricevere sempre e solo briciole. Non si considerano nemmeno i contratti di solidarietà, per garantire gli stipendi quando le ore di lavoro pro-capite diminuiranno ancora. Lo smart working sarà realtà anche in futuro. Quindi è indispensabile più che mai investire nelle infrastrutture e capire che questo strumento porterà ad una retribuzione non più su base oraria, ma su commesse e progetti realizzati, valorizzando l'operato. La contrattazione collettiva nazionale dovrà trasformarsi in contratti di prossimità: mai come ora si denotano le differenze territoriali. Si dovranno dare certezze. Basta con misure precarie. In primis, deve essere stabilizzata la decontribuzione del lavoro giovanile e femminile per almeno 10 anni. Ha priorità la salvaguardia del lavoro femminile: Il bonus baby sitter e il congedo parentale non sono sufficienti; le mamme lavoratrici sono costrette più di prima a scegliere l'accudimento dei figli a scapito del lavoro. E peggiorerà perché il Governo non sostiene le scuole paritarie (che sono la maggior parte delle scuole materne e degli asili nido), e che a settembre non riusciranno quindi a riaprire. Bisogna agevolare il lavoro e sgravare al massimo le incombenze delle imprese. Il contagio da Covid-19 sul posto di lavoro, se considerato infortunio, non dovrà comportare alcuna rivalsa, né responsabilità civile e penale sul datore di lavoro in regola, tantomeno aumenti dei premi assicurativi. Altrimenti quelle aziende che riusciranno a sopravvivere alla crisi, e soprattutto alle scelte scellerate del Presidente Conte, decideranno da subito di chiudere. E il recupero dell'evasione non si traduca in migliaia di accertamenti senza fondamento, perché le aziende non possono permettersi di perdere ulteriore tempo e risorse per dimostrare la propria regolarità. Ripeto: la bussola deve essere agevolare da subito il lavoro e le attività delle imprese, anche con l'eliminazione nei fatti della burocrazia inutile e dannosa, facendo così ripartire il Paese.

*Senatrice di Forza Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA