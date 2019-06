CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Che la politica sia spesso distante dal paese reale non è una novità, ma con questo governo giallo-verde, che continua ad avere il consenso degli elettori, la distanza appare ancor più rilevante sia per il minor numero delle riforme finora attuate sia per la loro scarsa efficacia. La media mensile delle leggi approvate dal Parlamento sono state inferiori a quelle dei governi precedenti (a parità di tempo) e così anche per l'emissione dei decreti legge.D'altro canto, i due interventi bandiera del governo hanno avuto, al momento, scarso...