Che il paese soffra da più di vent'anni di una crescita asfittica e di un pesante debito pubblico non è una notizia nuova. Tutti i governi che si sono succeduti si sono sempre posti l'obiettivo di far crescere l'economia con quello che ne consegue in termini di occupazione e benessere. Negli ultimi tempi di austerità espansiva concordata a livello europeo, i nostri governi hanno sforato, a preventivo e ancor più a consuntivo, il deficit di bilancio tanto è vero che il debito, in valori assoluti, non è certo diminuito. Abbiamo metà del...