Che il mondo della moda non sarebbe scampato neanche quest'anno alla freccia di Cupido, con tutto il suo melenso contorno, era ovvio. Ma quest'anno siamo tutti più riflessivi. Quindi rifletto e mi chiedo: da dove nasce l'amore? Può nascere dalla musica, dalle parole di una canzone che ti rimangono in mente, risponde il brand di scarpe inglese Malone Souliers che lancia la Love Capsule (nella foto) con i testi delle canzoni preferite della fondatrice Mary Alice Malone, la quale sostiene che in questi tempi di avversità è solo l'Amore a tenerci uniti. La collezione, composta da 5 modelli, ha le frasi ricamate a mano dagli artigiani di Malone Souliers in Itala: Sweet Dreams degli Eurythmics, Crazy in Love di Beyoncè, Let Me Love You di Mario e Hey Lover dei Boys II Men and LL Cool J. L'amore può nascere in cucina, tra cioccolata e liquore ed ecco Armani Dolci by Guido Gobino che coccola i suoi clienti con un delizioso menù per San Valentino. Ma l'amore può essere anche quello per noi stessi, vedi Alexander McQueen che per questa speciale festa, con la direttrice creativa Sarah Burton, ha creato una collezione romantica con cuori, colombe, rose, mani e labbra. Ma per i più romantici dei romantici Pineider, storico brand fiorentino, rilancia la corrispondenza epistolare con un servizio tra il digitale e l'analogico: attraverso Pineider Express dal sito si possono inviare lettere scritte a mano: Trova le parole, al resto pensiamo noi, dicono, creando un ponte tra nuove generazioni e antiche abitudini. Senza mai dimenticare Oscar Wilde: «Amare sé stessi è l'inizio di una storia d'amore lunga tutta una vita».

