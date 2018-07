«Che dolore, gli devo tutto: fu lui a portarmi sul set»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ho sperato che fosse fake news», racconta Jerry Calà, «poi ho dovuto arrendermi alla realtà: Carlo Vanzina, a cui devo tutto, non c'è più. Che dolore». L'attore, 67 anni, quello del tormentone «libidine!», parla del regista che gli aprì le porte del cinema (Una vacanza bestiale, I fichissimi, Sapore di mare, Vacanze di Natale, Vacanze in America, Yuppies) scritturandolo nel 1980 in Arrivano i Gatti con il gruppo di cabaret I Gatti di Vicolo Miracoli.Come mai aveva pensato proprio a voi?«Carlo ed Enrico ci avevano visti in scena:...