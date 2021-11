Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Che cosa differenzia un collerico furioso dagli altri? Perché alcune persone, uomini soprattutto, sono più aggressivi e distruttivi? Perché tendono a rispondere in modo furibondo a situazioni che altri riescono a controllare in modo più lucido? Quesiti importanti, in tempi in cui una parte della popolazione si aggrega condividendo una collera furiosa. Ora contro l'obbligo dei vaccini, o altre situazioni scatenanti, che osservate...