Che cosa ci vuole per essere (molto) soddisfatti nel proprio lavoro e nella vita? Tre sono i requisiti ritenuti essenziali: autonomia, complessità e un giusto equilibrio tra sforzo investito e ricompensa ottenuta, come ben ricorda Malcolm Gladwell, nel suo ispirato Outliers (Hachette Editore). Autonomia: è massima nelle professioni liberali, nell'artigianato e nell'imprenditoria, ma è possibile anche in molti lavori dipendenti se fatti con intelligenza e cuore. Basti pensare al lavoro degli insegnanti, che possono fare della loro...