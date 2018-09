CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Che cos'è una famiglia? In Italia un dibattito ansimante da tempo cerca di negarne forme alternative, mentre la realtà dimostra il contrario. Il giapponese Kore-eda Hirokazu, uno dei grandi registi contemporanei, da tempo sonda gli equilibri all'interno di questi piccoli nuclei, per dimostrare che il concetto di famiglia è in realtà meno rigido: «Secondo te che cosa ci unisce?», chiede l'uomo alla moglie. Lei, dopo un attimo di esitazione, risponde: «I soldi. Normalmente è così». Ma lui ribatte: «Ma noi non siamo normali». In...