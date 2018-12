Chailly vince la scommessa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Attila conquista la Scala. L'opera di Verdi diretta da Riccardo Chailly ha inaugurato ieri, con grande e meritato successo, la stagione 2018/2019 con un nuovo allestimento firmato da Davide Livermore. Chailly ha vinto la sua scommessa, mettendo in luce tutta la sostanza musicale di una partitura considerata per troppo tempo minore, nella quale accanto a slanci patriottici e pagine convenzionali ci sono gioielli d'invenzione melodica e orchestrale, come la romanza di Odabella nel primo atto, dalla strumentazione raffinatissima, oppure la...