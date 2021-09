Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Cestinata. Serena Rossi, la madrina della settantottesima edizione della Mostra del cinema di Venezia, non aveva neanche aperto la mail che il direttore Alberto Barbera le aveva inviato il 10 aprile. Cancellata pensando che non fosse nulla di che e, il giorno dopo, recuperata in extremis. «Mi son detta: cosa avrà mai scritto Barbera? Così sono andata a vedere nella posta eliminata di recente. Quando ho letto l'invito - Vorrebbe essere la...