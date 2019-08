Cerca il camionista che salvò 16 anni fa da un incidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIA MESTRE AAA Mauro cercasi. Identikit: uomo di corporatura robusta, camionista, mestrino, intorno ai 40 anni. Segni (o meglio, esperienze) particolari: coinvolto in un tremendo incidente in autostrada nel 2003. A distanza di 16 anni, l'uomo che allora lo strappò dall'abitacolo prima che il camion si incendiasse, vorrebbe incontrarlo. Jari Gavioli, 40 anni, archeologo di origini piemontesi ma residente a Pozzuoli, ha rivolto in questi giorni il suo appello in tutte le pagine Facebook della città. «Ci ho pensato tante volte, in...