CENTRO DIURNOVENEZIA «È stata la prima situazione per Venezia di filiera assistenziale. Alle Zitelle è nato un forte senso di comunità». Il presidente dell'Ire, Luigi Polesel, commenta i 10 anni del centro diurno situato in un edificio all'interno del giardino del Centro Servizi Zitelle dell'Ire, rivolto a persone anziane non autosufficienti affette da forme di demenza tra le quali la malattia di Alzheimer. L'Ire, infatti, da tempo è impegnata a proporre nel territorio le risposte possibili a questa malattia che ha un forte impatto...