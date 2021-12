CENTRO CANDIANI

CENTRO STUDI

STORICI IN FESTA

Oggi, venerdì, alle 17.30 nella sala conferenze del Centro Candiani il presidente Roberto Stevanato celebrerà i 60 anni del Centro studi storici di Mestre con una carrellata di ricordi sulle attività svolte per la città di terraferma.

CARPENEDO

IL VIAGGIO IN NEPAL

DI MONS. RONZINI

Iniziativa benefica, a Carpenedo, fino a domenica compresa: nel chiosco dell'ex Bottega solidale, di fianco alla chiesa, in via San Donà, è possibile ritirare a fronte di un contributo di 10 euro il libretto con gli appunti e le foto di viaggio di don Mario Ronzini in Nepal, nel 74; oppure una stampa a scelta, in carta di riso, con originali raffigurazioni religiose orientali dell'epoca, in omaggio se abbinata al volume o acquistabile a parte a 5 o 10 euro a seconda della grandezza e del soggetto illustrato. Tutto il ricavato sarà devoluto a un'opera di carità in occasione del Natale.

ALLO IUSVE

AMORE E VIOLENZA

DOMANI UN CONVEGNO

Che confine c'è tra il bene e il male? La rete complessa di rapporti tra dolore e violenza, tra narcisismo e umiliazione, tra perdita e vendetta coinvolge dinamiche inconsce non facili da comprendere. I tema, alla base di molte vicende di violenza nelle relazioni di coppia, di un convegno in programma domani dalle 8.30 allo Iusve di via dei dei Salesiani. Relatori Umberto Curi, Giada Mondini e Silvio Ciappi.



