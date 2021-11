Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIIeri le circolari degli autobus sono tornate regolarmente in servizio percorrendo il lungomare. Ma non è ancora alle spalle un momento difficile per il trasporto automobilistico pubblico Actv sulla rete urbana del Lido e Pellestrina.Il passaggio dall'orario estivo, a quello invernale che come consuetudine è scattato in isola dal 13 settembre, all'indomani della chiusura della Mostra del cinema, non è stato morbido.Era ovvio che...