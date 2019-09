CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Centonovanta anni fa, in una fredda giornata londinese, mille poliziotti in marsina blu, pantaloni grigi e cilindro nero sfilarono per le vie della capitale diretti alla nuova stazione di servizio. Era l'inizio di una leggenda che ancora oggi si perpetua con il nome di Scotland Yard.Fino a quel 1829 Londra e la Gran Bretagna non avevano avuto un vero e proprio corpo di polizia. La patria delle libertà civili vedeva con sospetto qualsiasi tipo di autorità, e affidava le indagini criminali ai più bizzarri personaggi privati: i Common...