Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione 100 milioni di euro, attraverso un Protocollo di collaborazione con la Protezione Civile, per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19. Di questi fondi ne sono già stati allocati 80 milioni e tra i beneficiari c'è l'Ulss 9 Scaligera che li utilizzerà per l'approvvigionamento di mascherine chirurgiche, FP2, FP3 e di camici idrorepellenti per consentire l'operatività in sicurezza dei medici e infermieri. Il contributo sarà utilizzato per il rafforzamento strutturale permanente del servizio sanitario nazionale e in particolare con l'obiettivo di contribuire all'incremento di 2.500 nuovi posti letto di terapia intensiva.

La banca ha messo a disposizione anche la piattaforma ForFunding per raccogliere donazioni a sostegno di iniziative sanitarie. Inoltre il fondo beneficenza di Intesa Sanpaolo ha stanziato, per il 2020,14 milioni di cui 1 milione di dedicato a progetti legati alla ricerca sul Coronavirus. Le candidature sono già aperte sul sito internet della banca, nella sezione fondo beneficenza. «Abbiamo messo in campo misure straordinarie grazie alle dimensioni e alla solidità di Intesa Sanpaolo. ha dichiarato Renzo Simonato Siamo una Banca presente in questa Comunità e come tale sentiamo la responsabilità di dare un sostegno concreto anche alle realtà sociali. Per questo il nostro contributo punta a rafforzare in maniera strutturale il sistema sanitario».

