Cento anni fa il debutto del Festival lirico in Arena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ANNIVERSARIOUn tour speciale per festeggiare l'anniversario della nascita del Festival Lirico in Arena ed il debutto di Maria Callas in Italia. È l'itinerario ideato dalla Fondazione Arena di Verona, una visita guidata che sabato ha toccato i luoghi storici di Verona legati alla tradizione musicale lirica ed alla vita veronese della Callas, come la casa di via Leoncino dove ha abitato fino al 1955 e la chiesa dove si è sposata con Giovanni Battista Meneghini, per concludersi con una visita guidata alla mostra Waiting for the Opera (aperta...