Centinaia di atleti contro la pioggia alla Maratonina

L'EVENTOMESTRE Puntuali, ieri alle 9.30, ai nastri di partenza in piazza Ferretto, nonostante la pioggia, non hanno voluto mancare al decimo compleanno della Maratonina, una domenica festiva di corsa o a piedi tra i quartieri di Mestre. Una gara di solidarietà, i cui fondi saranno devoluti in beneficenza ad Avapo Mestre e al Poliambulatorio di Emergency a Marghera. Tre i percorsi possibili: oltre trecentocinquanta atleti si sono iscritti alla gara competitiva di 21 km, attraversando Carpenedo, il parco di San Giuliano, Altobello, la pista...