AUGSBURG In principio fu il sughero. Perché la storia di Mazda, il primo costruttore asiatico a vincere la 24h di Le Mans, comincia nel 1920 ad Hiroshima con le innovative tavole pressate di questo materiale. Jujiro Matsuda, figlio di un pescatore ed all'epoca già affermato imprenditore 45enne, avvia questa attività, ma guarda oltre. E già nel 1931 avvia la produzione di un motocarro a tre ruote, il Mazda-Go, che diventa di fatto il primo veicolo della storia del costruttore. Che esattamente cento anni dopo lancia la prima auto a zero emissioni, la MX-30, ed una serie speciale estesa a vari modelli griffata 100th Anniversary che riprende i colori della prima auto a marchio Mazda. È la R360 coupé a quattro posti equipaggiata con un motore a due cilindri da 356 centimetri cubici. Per i parametri attuali non è né confortevole né veloce perché il divano posteriore sembra più adatto alle bambole che ai passeggeri e perché la velocità massima non supera i 90 orari. Ma è una macchina che fa la storia: malgrado il debutto primaverile, in maggio, nel 1960 diventa subito la microcar di maggior successo sul mercato giapponese. Con il suo motore a quattro tempi da 16 cavalli, il suo lunotto avvolgente in plexiglas ed i suoi 380 chilogrammi di peso conquista i due terzi di quota nel segmento.

Senza la guerra e, soprattutto, senza l'atomica sganciata dagli americani sulla città, Mazda avrebbe portato già molto prima sul mercato la prima auto: i progetti dell'antesignana piccola utilitaria a tetto spiovente prodotta fino al 1969 erano già pronti. Un esemplare è esposto ad Augsburg, una città industriale di 300.000 abitanti della Baviera, il Land più ricco della Germania, dove la famiglia Frey ha allestito un museo. Si tratta di una collezione privata, arricchita da modelli che la casa madre mette a disposizione. Il patriarca ultrasettantenne Joachim, orgoglioso commerciante di auto che manda avanti l'attività di famiglia assieme ai figli Walter e Markus, racconta che in esposizione ci sono circa sessanta di auto, tutte perfettamente funzionanti.

Un'altra sessantina è custodita presso l'edificio, una ex rimessa di tram elettrici rilevata anni fa e trasformata in museo nel 2017, e viene alternata a seconda delle necessità.

L'esposizione è corredata da vetture come la Mazda Luce, fabbricata tra il 1966 ed il 1973, o come la Cosmo Sport 110S che condivide quasi lo stesso ciclo di vita. Tra i cimeli, ai quali Joachim Frey attribuisce un valore più che altro simbolico, ci sono perfino un'ambulanza, una rara corriera con le insegne di Mazda e un furgoncino dei vigili del fuoco. Di ciascun modello, lui e figli conoscono tutta la storia. La sua passione per Mazda è cominciata a scuola, quando un professore aveva denigrato il motore rotativo, che è quello con il quale nel 1991 la casa di Hiroshima ha scritto una pagina di storia sul circuito de La Sarthe, vincendo la 24h di Le Mans.

Dalla prima auto all'ultima, solo in ordine di tempo, sono trascorsi sessant'anni, nel corso dei quali Mazda ha sfornato 114 modelli per un totale di 60 milioni di esemplari fabbricati. Fra questi c'è anche il nuovo pick-up BT-50, che però non viene importato in Europa. Grazie alle tecnologie SkyActiv, la casa di Hiroshima è riuscita per anni ad essere il costruttore più sostenibile negli Stati Uniti aumentando il rapporto di compressione e abbattendo le emissioni. Con la MX-30 le ha addirittura azzerate. Il crossover elettrico ha un'autonomia di 200 chilometri e riprende i canoni estetici del Kodo Design, grazie al quale la Mazda 3 è stata insignita del premio World Car of the Year 2020 per lo stile. E poi c'è quel colore Soul Red, ormai il marchio del costruttore giapponese. Che non si è piegato alla logica del downsizing per i motori preferendo il rightsizing con un compromesso al rialzo.

Mattia Eccheli

