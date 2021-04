Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORDOOmaggio al venezianissimo Bruno Maderna (nella foto) che, con tutta probabilità, non avrebbe per nulla amato pubbliche celebrazioni e onori solenni. Maderna, primo tra i compositori della generazione degli anni Venti del secolo scorso, è sicuramente una tra le figure più emblematiche nel panorama musicale del Novecento. L'infanzia da bambino prodigiofino a Gian Francesco Malipiero suo mentore a Venezia per arrivare agli amici...