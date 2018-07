CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENE SPETTACOLOVisto il grande successo delle passate edizioni, Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori ha deciso di organizzare quest'anno un duplice Dinner show a Grado, le sere del 24 e 25 luglio, domani e mercoledì, per venire incontro alle tantissime richieste di gourmet che seguono con simpatia e passione il gruppo, emblema stesso di quanto di meglio propone in tavola il Friuli Venezia Giulia. Non un solo evento, ma due, quindi per quello che è l'appuntamento del gusto più atteso dell'estate sull'Isola d'oro. La cena spettacolo si...