CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENA SPETTACOLOUna location incomparabile per la prima delle Cene spettacolo 2019 dei Solisti del Gusto di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori: sarà il Castello di Udine a fare da quinta al Dinner Show con cui il gruppo delle eccellenze dell'enogastronomia regionale darà il via , dopodomani, mercoledì 12 giugno, al cartellone dei suoi eventi estivi. L'appuntamento è alle ore 19.30, nel Piazzale del Castello, sulla cima del colle che domina la città, da cui si gode una stupenda vista su Udine e sui colli che le fanno da corona. Qui si...