Cavallino, turista tedesca muore in campeggio

CAVALLINO TREPORTI Turista tedesca muore per un malore fatale a soli 56 anni. È accaduto sabato mattina, attorno alle 6.30, in un campeggio di Cavallino-Treporti. La donna, G.B.W., si trovava in vacanza con la famiglia da alcuni giorni nel litorale nord. Una vacanza come tante altre, a stretto contatto con la natura che però si è trasformata in dramma. Senza che ci fosse un'apparente avvisaglia. Tutto è successo all'alba, quando la donna si è alzata dal letto ed è uscita dal bungalow. Con molta probabilità voleva uscire a fare due passi...