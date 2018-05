CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAVALLINO-TREPORTI«La decisione di istituire in via sperimentale il mercato il venerdì mattina in via di Ca' Savio è stata valutata e concordata con gli stessi commercianti che ci hanno chiesto una nuova opportunità per la zona». Il vicesindaco Francesco Monica replica così alle perplessità sollevate da Confcommercio per l'istituzione del mercato del venerdì mattina a Ca' Savio, riservato a operatori alimentari e non. «Abbiamo incontrato più volte i rappresentanti di categoria che hanno sollecitato l'amministrazione a valutare nuove...