CAVALLINO-TREPORTILa chiamano regata sprint che quest'anno, applicata al 19° Palio Remiero delle Contrade di Cavallino-Treporti, si è caratterizzata per spettacolarità e snellezza della formula del tutto nuova. Vincitore, per un solo secondo, è stato il colore celeste abbinato alle Contrade Ca' Vio Ca' Pasquali che hanno avuto la meglio al fotofinish sul bianco abbinato alla Contrada di Treporti. In gara sono scese otto caorline, a sei remi, su ampio slargo del canale Pordelio, concomitante con il Casson, lungo trecento metri a due ampie...