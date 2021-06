Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CAVALLINO-TREPORTI«È stata una bella boccata d'ossigeno, un segnale importante in vista dei prossimi mesi». E' un bilancio tutto sommato positivo quello che traccia Francesco Berton, presidente di Assocamping Cavallino-Treporti, per le festività di Pentecoste e del Corpus Domini che si sono concluse domenica scorsa e che hanno fatto tornare in massa gli ospiti tedeschi e austriaci. Naturalmente nulla di paragonabile all'epoca pre-Covid,...