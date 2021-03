CAVALLINO TREPORTI

Ancora rifiuti abbandonati lungo via delle Mesole. Si tratta di un ammasso di vecchi mobili rivenuti a ridosso di valle Paleazza. Venerdì scorso a effettuare la scoperta è stato Fabio Berton dell'associazione animalista Peluches che ha già informato gli agenti della Polizia locale. Il ritrovamento è avvenuto durate un sopralluogo tra le barene lagunari per verifiche la situazione a seguito dello sversamento delle 20 taniche di olio gettate in barena tre giorni fa.

«Durante una verifica in via delle Mesole spiega Berton - per vedere la situazione a seguito dello sversamento dell'olio, ho proseguito per la via e mi sono fermato dove esiste uno spiazzo di manovra per vedere delle specie di avifauna in valle Paleazza: transitando a piedi per la stradina sterrata ho notato dietro a degli alberi questo ammasso di vecchi mobili, tra i quali c'è anche un vecchio wc, un lavello in acciaio e altro materiale. Dalla strada principale non si nota quel materiale, ma da quella laterale il cumulo di rifiuti è ben visibile.

Si tratta dell'ennesimo scempio a una delle zone più delicate del nostro territorio». Una volta informati gli agenti della Polizia locale hanno avviato le indagini del caso.

Prima di tutto per capire da quanto tempo quei rifiuti sono stati gettati in quella zona e se sono stati posti in quel punto per essere recuperati in un secondo momento da una ditta incaricata anche se la zona renderebbe il recupero tutt'altro che agevole. In fase di valutazione anche la possibilità di un eventuale collegamento con quanto scoperto giovedì scorso quando lungo via delle Mesole sono state recuperate 20 taniche da 25 litri ciascuna, gettate tra le barene e i canali lagunari. Gli agenti stanno ascoltando gli abitanti della zona per cercare di raccogliere quante più testimonianze possibili, nella speranza che qualcuno possa aver notato qualche movimento sospetto. Gli uomini coordinati dal comandante Dario Tussetto stanno anche vagliando con attenzione le telecamere di videosorveglianza della zona.

