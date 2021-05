Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CAVALLINO TREPORTIAl via da oggi i lavori di messa in sicurezza di via di Saccagnana. Si tratta della strada lagunare che negli ultimi due anni ha registrato tre incidenti mortali, con altrettante auto piombate nell'omonimo canale. L'ultimo incidente è avvenuto lo scorso febbraio ma ora con la conclusione dell'iter burocratico è stato completato anche l'affidamento dei lavori. Il cronoprogramma dell'intervento, dalla durata di circa 90...