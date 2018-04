CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAVALLINOMotonave partita in ritardo di mezz'ora, ma anche con le cabine riservate ai passeggeri al freddo e con i sedili bagnati per colpa dei finestrini lasciati aperti. Ancora disagi per i viaggiatori di Cavallino-Treporti. È l'amara sorpresa che hanno ricevuto ieri mattina i pendolari che dovevano raggiungere Venezia con la corsa delle 6.30. Il problema, secondo quanto riferito dai viaggiatori, questa volta era legato ad un'avaria ad uno dei motori della motonave. Quanto è bastato per partire dopo l'orario previsto ed accumulare...