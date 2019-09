Cavallino, il medico di base se ne va e il nuovo riceve solo in due giornate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVALLINO TREPORTI«Ancora penalizzati per la scelta dei medici di base». Si riaccende lo scontro attorno alla sanità. A far discutere è la fine del servizio della dottoressa Zanon, medico di base che dallo scorso gennaio aveva sostituto il dottor Ghezzo andato in pensione a dicembre dello scorso anno. Al suo posto nei prossimi giorni arriverà la dottoressa Orlando, medico di base già in servizio a Jesolo con il suo ambulatorio principale e che nel litorale nord aprirà un secondo ambulatorio a Treporti. Ma solo per due giorni a...