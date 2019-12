CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Causa che pende, causa che rende, recita un vecchio proverbio su cui forse può sorridere qualche avvocato, ma non certo l'economia italiana paralizzata dalla giustizia lumaca. Il governo ha licenziato un disegno di legge delega di riforma del processo civile con il passaggio da tre riti a uno, sanzioni a chi intraprende cause temerarie e una generale riduzione dei tempi ma purtroppo, oltre ad essere lo strumento della delega per sua natura piuttosto lento, dopo dieci giorni sembra già finito nel dimenticatoio. Eppure, lo scenario...