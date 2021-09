Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Mi sono sempre vantato di essere antiproiettile, ma questa avventura ha cambiato le cose, ho fatto un'estate brutta, mi è venuta l'ansia da debutto, ma ora va meglio e non vedo l'ora di cominciare»: nonostante i suoi 20 anni di carriera, Alessandro Cattelan non nasconde di sentire la pressione per il debutto su Rai Uno con lo show Da grande, in due serate che andranno in onda domenica 19 e 26 settembre, in diretta dagli studi di via...