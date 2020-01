Cate Blanchett presidente a Venezia

LA DECISIONE

Venezia 77 avrà il volto di Cate Blanchett. L'attrice e produttrice australiana è stata scelta per presiedere la giuria della prossima Mostra del Cinema di Venezia che si terrà dal 2 al 12 settembre. La decisione è stata presa nei giorni scorsi in occasione del Cda della Fondazione Biennale, l'ultima riunione presieduta dal presidente Paolo Baratta in scadenza di mandato prima della fase di prorogatio che avrebbe impedito ogni decisione e quindi avrebbe potuto bloccare l'iter della rassegna veneziana. Così, sul filo del rasoio, e in attesa delle decisioni (come riferiamo a pagina 12), su proposta del direttore del settore Cinema, Alberto Barbera, è giunta la nomina della Blanchett.

L'ENTUSIASMO

«Ogni anno attendo la selezione di Venezia - ha detto l'attrice - e ogni anno essa risulta sorprendente e notevole. Venezia è uno dei festival di cinema più suggestivi al mondo una celebrazione di quel mezzo provocatorio e stimolante che è il cinema in tutte le sue forme. È un privilegio e un piacere essere quest'anno presidente di giuria». Alle parole della bionda australiana, ha fatto eco Barbera che ha riconosciuto il valore della scelta. «Cate Blanchett non è soltanto un'icona del cinema contemporaneo, corteggiata dai più grandi registi dell'ultimo ventennio e adorata dagli spettatori di ogni tipo. Il suo impegno - ha ricordato il direttore - in ambito artistico, umanitario e a sostegno dell'ambiente, oltre che in difesa dell'emancipazione femminile in un'industria del cinema che deve ancora confrontarsi pienamente con i pregiudizi maschilisti, ne fanno una figura di riferimento per l'intera società. Il suo immenso talento d'attrice, unitamente a un'intelligenza unica e alla sincera passione per il cinema, sono le doti ideali per un presidente di giuria. Sarà un enorme piacere ritrovarla in questa nuova veste a Venezia, dopo averla applaudita come magnifica interprete dei film Elizabeth di Shekhar Kapur e I'm not there di Todd Haynes, che le valse la Coppa Volpi come miglior attrice nel 2007».

GLI IMPEGNI

La giuria internazionale di Venezia 77 guidata da Cate Blanchett sarà composta da sette personalità del mondo del cinema e della cultura di diversi Paesi e sarà chiamata ad indicare i lungometraggi in Concorso. Alla Giuria, come è noto, spetterà anche il compito di indicare i vincitori dei vari riconoscimenti messi in palio dalla rassegna cinematografica (Leone d'oro, Leone d'argento-Gran premio della Giuria; Leone d'argento-Premio per la migliore regia; Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile; e quella per l'interpretazione femminile). Infine, la Giuria dovrà assegnare anche il premio per la migliore sceneggiatura; il Premio speciale per la giuria e il premio Mastroianni per un attore o attrice emergente.

LA BIOGRAFIA

Cate Blanchett è un'attrice che unisce oltre al suo lavoro nel mondo del cinema, anche un profondo impegno in alcuni cause umanitarie e ambientaliste. In passato le è stato conferito anche il riconoscimento di Companion dell'Ordine d'Australia ed è Cavaliere dell'ordine delle Arti e delle Lettere da parte dello Stato francese. Ha ottenuto pure la laurea Honoris causa in Lettere in tre università australiane. È stata presidente della Giuria di Cannes. Numerosi i riconoscimenti: tre premi Bafta, due Oscar, tre Golden Globe e una Coppa Volpi. Un palmarès di tutto rispetto.

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA