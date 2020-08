TRA I MONTI

I fuochi della Madonna si accenderanno anche questa sera nella conca d'Ampezzo. Arderanno le grandi cataste di pezzi di legno, rami e tronchi, vecchi mobili, ciarpame recuperato dalle soffitte per rispettare la consuetudine antica e popolare. Una festa radicata che nemmeno la pandemia può spazzare. Grande attesa poi a Cortina d'Ampezzo per il debutto della lirica tra l'incanto delle Dolomiti. L'appuntamento è domenica, 16 agosto, alle 20.45 all'Alexander Girardi Hall, quando andrà in scena La Traviata. La celebre opera di Giuseppe Verdi sarà proposta in forma di concerto e vedrà nel ruolo di Violetta Valery la giovane stella della lirica Francesca Dotto. La concertazione è affidata al maestro Gerardo Felisatti, alla guida dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e del Coro Lirico Veneto. Oggi, invece, alle 18 si apre il Ferragosto ad arte all'hotel de la Poste di Cortina. Si comincia con l'intervista a Paolo Guzzanti, politico, giornalista, saggista e appassionato di arte contemporanea. Una montagna di libri propone oggi l'incontro con Bruno Vespa e le sue Bellissime le donne dei sogni italiane dagli anni '50 a oggi: il giornalista e scrittore sarà alle 18 all'Alexander Girardi e alle 21.30 all'hotel Miramonti. Passando al Friuli Venezia Giulia tra i boschi della Val Saisera, il festival Risonanze di Malborghetto-Valbruna, proporrà domani, alle 11, in Malga Saisera, il concerto con il giovane pianista Alex Trolese. Il 16 agosto, alle 17 toccherà invece all'Accademia d'Archi Arrigoni.

(Marco Dibona)

