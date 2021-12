CASTELLO

VENEZIA Dopo un anno di stop, tornano le giostre in Riva dei Sette Martiri. Lo storico luna park di Castello, che pur divide i cittadini tra habitué elettrizzati e residenti meno entusiasti del tradizionale appuntamento, è in allestimento proprio in queste ore e aprirà i battenti domani. Con le sue 13 attrazioni, cui si aggiungono due baracchini di cibarie dolci e salate, il tratto di passeggiata che da Via Garibaldi arriva al successivo ponte, quello che collega la riva ai Giardini, sarà addobbato a festa fino al 6 di febbraio.

«Una conquista di cui sono particolarmente fiero e felice racconta Sebastiano Costalonga, assessore comunale al Commercio e alle attività produttive - Credo sinceramente l'arrivo delle giostre in città rappresenti una consuetudine veneziana importante da rispettare e portare avanti. Tutti siamo stati bambini e le abbiamo frequentate quando tappezzavano uno spazio ancora più esteso di masegni ricorda l'assessore - Dopo che lo scorso anno, a causa delle restrizioni sanitarie, abbiamo dovuto sospendere il programma, mi sono battuto ulteriormente perché ogni dettaglio garantisse all'organizzazione di questo inverno di non fallire. Un ringraziamento speciale prosegue Costalonga - va per questo alle forze di Polizia locale. Saranno presenti con delle pattuglie onde evitare si creino ravvicinamenti rischiosi tra i ragazzini, e permetteranno così a un'usanza cittadina di resistere in sicurezza».

« Per contrastare lo spopolamento aggiunge infine -, credo profondamente che momenti come questo siano un collante da non lasciar cadere, un aggregatore per le famiglie con bambini piccoli, per le compagnie di adolescenti e anche per chi viene a Venezia in viaggio».

Tra i caroselli ci saranno quelli dedicati ai più piccoli, «mentre per il pubblico di ragazze e ragazzi più grandi, tagadà e autoscontri», precisa Paolo Baraldini, che insieme a Eros Cavaliere, rappresenta i giostrai che in questi giorni sono approdati con i loro palchi mobili e coloratissimi in Laguna.

«Siamo all'aria aperta, quindi anche dal punto di vista Covid-19, siamo fortunati spiega - Le domeniche, tempo permettendo, faremo orario continuato dalle 10.30 alle 19.30, nei giorni feriali invece, apriremo solo il pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30. I divertimenti non mancano così come le occasioni per fare merenda. I due banchi alimentari sprigionano infatti il classico profumo di vaniglia che si sente alle fiere, e proporranno, come da tradizione, le frittelle e le crepe farcite, ancora patatine e altre bontà».

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA