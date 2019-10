Cassandra di Christa Wolf per i Teatri Off di Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATRORestituire valore alla vita di ogni individuo, contrapporre alla distruzione e al bisogno di supremazia e di potere una visione pacifica della vita, dare ascolto alla voce femminile. Cassandra di Christa Wolf è una voce che interpella la complessità del contemporaneo e da quel testo denso, non facile parte Erica Taffara, autrice di una drammaturgia originale che porta sulla scena per la regia di Gianni Bozza. Lo spettacolo è inserito nel cartellone Teatri Off Padova.LEGGERE IL FUTUROQuesta Cassandra possiede un talento profetico, ma...